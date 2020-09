Vaccino | Speranza | “Bene ripresa sperimentazione ma oggi contano i comportamenti”

(Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“LadelladelAstrazeneca è una buona notizia. Ma serve ancora tanta prudenza. La scienza è al lavoro per dare al Mondo cure e vaccini efficaci e sicuri. Nel frattempo la vera chiave continuano ad essere i comportamenti di ciascuno di noi“. Lo afferma il ministro della Salute, Roberto. L'articolo: “Benemai comportamenti” proviene da Anteprima24.it.

Corriere : Speranza: «Il vaccino? Poche dosi, le daremo a medici e anziani» - zazoomblog : Vaccino coronavirus l’annuncio della casa farmaceutica riaccende la speranza - #Vaccino #coronavirus #l’annuncio - Delorenzoanna1 : @a_meluzzi Ma non è che s'inventeranno altra cosa x rinchiuderci di nuovo? La speranza x loro è il fantomatico vacc… - piras_zia : RT @LunatiLuciano: SPERANZA SPENDE 400 M. X DOSI DI VACCINO INESISTENTE.ZINCARIELLO FA SPARIRE 15 ML. X MASCHERINE FASULLE. ARCURI FA GARE… - _Khassia_ : RT @04Carmen20: #immunità questa sconosciuta gli anticorpi del #coronavirus in alcuni casi spariscono dopo un mese Perché continuano a mar… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Speranza

anteprima24.it

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 12 settembre. Aumenta il numero dei contagi nel nostro Paese: 1.501 in 24 ore; 6 le vittime. Stretta della Sardegna: tes ...Buone notizie per il vaccino elaborato dall'Università di Oxford, insieme alla multinazionale AstraZeneca e al centro di ricerca di Pomezia, Irbm. Una commissione indipendente di esperti, nel Regno Un ...