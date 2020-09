Vaccino per Covid, Oxford e AstraZeneca riprendono i test dopo il temporaneo stop all’arruolamento dei volontari (Di sabato 12 settembre 2020) L’università di Oxford riprende il trial clinico del Vaccino sviluppato insieme all’azienda AstraZeneca, fermato nei giorni scorsi per la comparsa di una seria reazione avversa in un partecipante alla sperimentazione. In uno dei volontari è stata riscontrata una infiammazione spinale ed era necessario verificare se ci fosse un nesso con la somministrazione del composto. L’indagine del Comitato indipendente, che aveva il compito di stabilire era stato il Vaccino a innescare la mielite traversa, si è conclusa e, dunque, seguendo le raccomandazioni degli esperti e della Medicines Health Regulatory Authority (Mhra), l’ente regolatorio britannico che ha dato l’ok non rilevando problemi di sicurezza, l’arruolamento dei volontari ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) L’università diriprende il trial clinico delsviluppato insieme all’azienda, fermato nei giorni scorsi per la comparsa di una seria reazione avversa in un partecipante alla sperimentazione. In uno deiè stata riscontrata una infiammazione spinale ed era necessario verificare se ci fosse un nesso con la somministrazione del composto. L’indagine del Comitato indipendente, che aveva il compito di stabilire era stato ila innescare la mielite traversa, si è conclusa e, dunque, seguendo le raccomandazioni degli esperti e della Medicines Health Regulatory Authority (Mhra), l’ente regolatorio britannico che ha dato l’ok non rilevando problemi di sicurezza, l’arruolamento dei...

Il presidente Vladimir Putin ha recentemente annunciato che un team di scienziati russi è riuscito a sviluppare un vaccino per il COVID-19 e che il suo utilizzo era già stato approvato dalle autorità ...

