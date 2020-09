Vaccino coronavirus, l’annuncio della casa farmaceutica riaccende la speranza (Di sabato 12 settembre 2020) L’università di Oxford riprende il trial clinico del Vaccino, sviluppato insieme all’azienda AstraZeneca, stoppato nei giorni scorsi per la comparsa di una seria reazione avversa in un partecipante alla sperimentazione. L’indagine del Comitato indipendente si è conclusa e, dunque, seguendo le raccomandazioni degli esperti e della Medicines Health Regulatory Authority (Mhra), l’ente regolatorio britannico che ha dato l’ok non rilevando problemi di sicurezza, i trial clinici ricominceranno in tutto il Paese, annuncia l’università di Oxford in comunicato. Circa 18mila volontari hanno ricevuto la somministrazione del Vaccino. “AstraZeneca mette al centro del proprio lavoro la scienza, la sicurezza e gli interessi della società. Questa è solo una ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 settembre 2020) L’università di Oxford riprende il trial clinico del, sviluppato insieme all’azienda AstraZeneca, stoppato nei giorni scorsi per la comparsa di una seria reazione avversa in un partecipante alla sperimentazione. L’indagine del Comitato indipendente si è conclusa e, dunque, seguendo le raccomandazioni degli esperti eMedicines Health Regulatory Authority (Mhra), l’ente regolatorio britannico che ha dato l’ok non rilevando problemi di sicurezza, i trial clinici ricominceranno in tutto il Paese, annuncia l’università di Oxford in comunicato. Circa 18mila volontari hanno ricevuto la somministrazione del. “AstraZeneca mette al centro del proprio lavoro la scienza, la sicurezza e gli interessisocietà. Questa è solo una ...

