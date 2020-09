Vaccino AstraZeneca, riparte sperimentazione: "La patologia del volontario non è collegata" (Di sabato 12 settembre 2020) Il gruppo farmaceutico AstraZeneca ha ripreso la sperimentazione clinica nel Regno Unito del Vaccino anti-Covid 19 messo a punto dall'Università di Oxford. I test sui 50mila volontari erano stati interrotti mercoledì scorso dopo che era stato riscontrato un effetto collaterale grave in uno di loro, che aveva sviluppato una reazione sospetta, un'infiammazione spinale. L'indagine del Comitato indipendente si è conclusa e, dunque, seguendo le raccomandazioni degli esperti e della Medicines Health Regulatory Authority (Mhra), l'ente regolatorio britannico che ha dato l'ok non rilevando problemi di sicurezza, i trial clinici ricominceranno in tutto il Paese, annuncia l'università di Oxford in comunicato. Circa 18 mila volontari hanno ricevuto la somministrazione del ... Leggi su iltempo (Di sabato 12 settembre 2020) Il gruppo farmaceuticoha ripreso laclinica nel Regno Unito delanti-Covid 19 messo a punto dall'Università di Oxford. I test sui 50mila volontari erano stati interrotti mercoledì scorso dopo che era stato riscontrato un effetto collaterale grave in uno di loro, che aveva sviluppato una reazione sospetta, un'infiammazione spinale. L'indagine del Comitato indipendente si; conclusa e, dunque, seguendo le raccomandazioni degli esperti e della Medicines Health Regulatory Authority (Mhra), l'ente regolatorio britannico che ha dato l'ok non rilevando problemi di sicurezza, i trial clinici ricominceranno in tutto il Paese, annuncia l'università di Oxford in comunicato. Circa 18 mila volontari hanno ricevuto la somministrazione del ...

