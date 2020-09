Vaccino Astrazeneca contro il Covid, riprende la sperimentazione. Gli esperti: patologia del volontario non è collegata (Di sabato 12 settembre 2020) Buone notizie per il Vaccino elaborato dall'Università di Oxford, insieme alla multinazionale Astrazeneca e al centro di ricerca di Pomezia, Irbm. Una commissione indipendente di esperti,... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 12 settembre 2020) Buone notizie per ilelaborato dall'Università di Oxford, insieme alla multinazionalee al centro di ricerca di Pomezia, Irbm. Una commissione indipendente di,...

