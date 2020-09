Usa, il mistero del pitone palla: depone 7 uova dopo 15 anni senza vedere un maschio (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set – Vecchio, solo e probabilmente triste, visto che è costretto a vivere in uno zoo dal 1961. Eppure questo 62enne pitone palla ha deposto sette uova nonostante da almeno 15 anni non sia mai stato vicino neanche per sbaglio a un esemplare maschio. Sì, è una di quelle notizie talmente incredibili da sembrare inverosimili, eppure è quanto accaduto sul serio nello zoo di Saint Louis, in Missouri. Almeno stando a quanto riportato oggi dalla Cnn, che ha raccontato nel dettaglio quanto accaduto. Il pitone, senza nome e identificato soltanto con il numero 361003, ha deposto sette uova il 23 luglio scorso. Breve parentesi: non per sembrare degli inguaribili scettici, noi però il sospetto che tutto questo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set – Vecchio, solo e probabilmente triste, visto che è costretto a vivere in uno zoo dal 1961. Eppure questo 62enneha deposto settenonostante da almeno 15non sia mai stato vicino neanche per sbaglio a un esemplare. Sì, è una di quelle notizie talmente incredibili da sembrare inverosimili, eppure è quanto accaduto sul serio nello zoo di Saint Louis, in Missouri. Almeno stando a quanto riportato oggi dalla Cnn, che ha raccontato nel dettaglio quanto accaduto. Ilnome e identificato soltanto con il numero 361003, ha deposto setteil 23 luglio scorso. Breve parentesi: non per sembrare degli inguaribili scettici, noi però il sospetto che tutto questo ...

L’esperto ha ipotizzato che il pitone, del genere a palla, potrebbe essere stato vicino a un maschio alla fine degli anni '80 e all’inizio degli anni '90 Il serpente più anziano dello zoo di Saint Lou ...

