US Open, finale Zverev-Thiem. Stasera Osaka-Azarenka al femminile (Di sabato 12 settembre 2020) La finale maschile degli US Open sarà tra Zverev e Thiem: rimonta per il tedesco, tutto facile per l'austriaco. Stasera ultimo atto al femminile tra Osaka-Azarenka Dominic Thiem e Sascha Zverev si contenderanno il titolo degli US Open nell'ultimo atto. Nelle semifinali, l'austriaco ed il tedesco sconfiggono rispettivamente Medvedev e Carreno Busta, conquistandosi la finale. Zverev è quello che ha rischiato di più: sotto due set a zero (6-3 6-2) e con un gioco non entusiasmante, è riuscito a riprendere la partita (4-6 3-6) e portarla al quinto set, dove poi è andato sul velluto, completando l'opera in 3 ore e 23

