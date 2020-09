Unioni civili: Scalfarotto, 'ci voleva boy scout di Rignano per farmi sposare Federico' (Di sabato 12 settembre 2020) Bari, 12 set. (Adnkronos) - "Voglio bene a Matteo Renzi ma voglio più bene alle idee di Matteo Renzi. Ho dovuto aspettare un boy scout di Rignano sull'Arno per poter sposare Federico, quella roba lì probabilmente non era nella sua cultura, ma era la visione di un Paese moderno nel quale la mia famiglia aveva diritto ala medesima dignità della vostra. E io questo non lo dimenticherò". Lo ha affermato Ivan Scalfarotto, prima dell'intervento di Matteo Renzi questa sera a Bari a sostegno della sua candidatura alla presidenza della Regione Puglia, ricordando la legge per le Unioni civili varata durante il governo guidato dall'attuale leader di Italia viva. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Bari, 12 set. (Adnkronos) - "Voglio bene a Matteo Renzi ma voglio più bene alle idee di Matteo Renzi. Ho dovuto aspettare un boydisull'Arno per poter, quella roba lì probabilmente non era nella sua cultura, ma era la visione di un Paese moderno nel quale la mia famiglia aveva diritto ala medesima dignità della vostra. E io questo non lo dimenticherò". Lo ha affermato Ivan, prima dell'intervento di Matteo Renzi questa sera a Bari a sostegno della sua candidatura alla presidenza della Regione Puglia, ricordando la legge per levarata durante il governo guidato dall'attuale leader di Italia viva.

