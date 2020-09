Un giorno senza morti sulle strade: la Polizia Stradale abbraccia la campagna europea “Edward” (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un giorno senza morti sulle strade di tutta Europa, e questo giorno sarà il prossimo 16 Settembre. Questo è l’obiettivo della campagna europea “Edward” (A european Day Without a Road Death) promossa dal network europeo delle Polizie stradali “Tispol” e patrocinata anche dalla Commissione europea. Lo scopo dell’iniziativa è quello di ottenere, a livello europeo, nella giornata del prossimo 16 settembre, il risultato di zero vittime sulle strade. Ulteriori e collaterali scopi dell’iniziativa sono quelli di aumentare la consapevolezza sociale del fenomeno della mortalità ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Undi tutta Europa, e questosarà il prossimo 16 Settembre. Questo è l’obiettivo della“Edward” (An Day Without a Road Death) promossa dal network europeo delle Polizie stradali “Tispol” e patrocinata anche dalla Commissione. Lo scopo dell’iniziativa è quello di ottenere, a livello europeo, nella giornata del prossimo 16 settembre, il risultato di zero vittime. Ulteriori e collaterali scopi dell’iniziativa sono quelli di aumentare la consapevolezza sociale del fenomeno della mortalità ...

La nuova graphic novel Feminist Art racconta il rapporto tra arte e femminismo negli anni '80. L'inizio di una relazione indissolubile, che oggi trova sempre più spazio anche nel mondo del fumetto L’a ...

Nasce un servizio veterinario di primo intervento per cani e gatti (e non solo). A bordo personale volontario e strumenti per affrontare le emergenze MANTOVA. Pretendono attenzioni, ma la loro fedeltà ...

