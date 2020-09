Tu si que vales 2020 | le anticipazioni della prima puntata del 12 settembre

Leggi su tpi

(Di sabato 12 settembre 2020) Parte stasera, sabato 12, la nuova edizione di Tu si que, lo show campione d’ascolti di Canale 5, in onda inserata alle 21.20 per ben 12 puntate. Vedremo come sempre grandi esibizioni e momenti divertenti. Ai quattro giudici il compito di decidere quale performance “vale” e quale no. Di seguito lee gli ospitidi Tu si quedi stasera, 12. Tutto quello che c’è da sapere su Tu si quee ospiti Una nuova edizione mai così lunga (sono infatti previste in tutto 12 puntate), caratterizzata da molte conferme. ...