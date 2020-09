Tragico incidente stradale, il giovane chef della tv muore a 34 anni (Di sabato 12 settembre 2020) Lutto nel mondo della televisione. Lo chef Aaron Grissom, protagonista della trasmissione statunitense “Top chef” è morto a seguito di un incidente stradale, mentre era in motocicletta. Ancora tutta da chiarire la dinamica che portato alla morte dell’uomo, di soli 34 anni. A quanto riportano alcuni testimoni e scrivono i giornali statunitensi, pare abbia perso il controllo della motocicletta dopo aver colpito il marciapiede mentre stava percorrendo una rotatoria. Il cuoco è stato sbalzato via dal veicolo e ha subito numerosi infortuni che non gli hanno dato scampo, come hanno detto rappresentanti dell’ospedale dove è stato trasportato, alla CNN. Subito è arrivato il messaggio di cordoglio ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 settembre 2020) Lutto nel mondotelevisione. LoAaron Grissom, protagonistatrasmissione statunitense “Top” è morto a seguito di un, mentre era in motocicletta. Ancora tutta da chiarire la dinamica che portato alla morte dell’uomo, di soli 34. A quanto riportano alcuni testimoni e scrivono i giornali statunitensi, pare abbia perso il controllomotocicletta dopo aver colpito il marciapiede mentre stava percorrendo una rotatoria. Il cuoco è stato sbalzato via dal veicolo e ha subito numerosi infortuni che non gli hanno dato scampo, come hanno detto rappresentanti dell’ospedale dove è stato trasportato, alla CNN. Subito è arrivato il messaggio di cordoglio ...

