Tour de France 2020, oggi la quattordicesima tappa: Clermont-Ferrand-Lione (194 km) (Di sabato 12 settembre 2020) oggi, 12 settembre 2020, si corre la quattordicesima tappa del Tour de France 2020, con partenza da Clermont-Ferrand e arrivo a Lione dopo 194 chilometri. Una tappa che potrebbe vedere favoriti i velocisti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sul percorso di oggi. Il percorso della 14a tappa In tutto 194 chilometri, con partenza da Clermont-Ferrand e arrivo a Lione. Diversi i GPM di questa frazione, decisamente molto mossa. Si parte con la Cote du chateau d'Aulteribe (quarta categoria, 1 km all'8,4%), poi il Col du Bèal (seconda categoria, 10,2 km al 5,6%) e la Cote de Courreau (terza ...

