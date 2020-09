Toscana: Ceccardi cancella appuntamenti elettorali, causa un malore della madre (Di sabato 12 settembre 2020) Lo ha reso noto con un comunicato l'ufficio stampa della candidata del centrodestra alla presidenza della Regione Toscana. Con un post su Facebook più tardi la stessa Ceccardi ha spiegato i motivi della sospensione Leggi su firenzepost (Di sabato 12 settembre 2020) Lo ha reso noto con un comunicato l'ufficio stampacandidata del centrodestra alla presidenzaRegione. Con un post su Facebook più tardi la stessaha spiegato i motivisospensione

"Scusate se oggi non vi ho resi partecipi sui social, ma la mia mamma ieri sera ha avuto un piccolo malore e oggi ho annullato gli impegni per occuparmi di lei". Lo ha scritto su Facebook Susanna Cecc ...

Firenze, 12 settembre 2020 - «Scusate se oggi non vi ho resi partecipi sui social, ma la mia mamma ieri sera ha avuto un piccolo malore e oggi ho annullato gli impegni per occuparmi di lei». Lo ha scr ...

