Torta di Fichi senza burro | velocissima | leggera e genuina | 150 kcal!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 12 settembre 2020) Ladiè un dessert leggero e genuino perfetto per ogni esigenza, che apporta solo 150 calorie a porzione. Il risultato sarà ancor più dietetico se sostituirete lo zucchero con il dolcificante che vi aggrada. Potrete usare questo dolce per concludere una cena o un pranzo in famiglia, oppure, deliziare il palato dei piccoli di casa proponendo una fetta a merenda o colazione! Per realizzare questavi serviranno pochi ingredienti e poco tempo. Curiose di scoprirne di più? Allora non perdetevi tutti i nostri consigli per un dolce squisito!di: il dessert leggero e genuino pronto in un attimo! Per realizzare questaai ...