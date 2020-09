Toronto Film Festival: mascherine obbligatorie in sala dopo un aumento dei contagi (Di sabato 12 settembre 2020) dopo aver inizialmente annunciato di non prevedere l'obbligo di mascherina, il Toronto Film Festival 2020 fa marcia indietro e rende obbligatoria la protezione contro il COVID-19. Un passo indietro per il Toronto Film Festival che, dopo aver annunciato di non obbligare gli ospiti all'uso della mascherina, ora la rende obbligatoria durante le proiezioni cinematografiche al chiuso, a causa della nuova ondata di casi da COVID-19 in Ontario. Conformandosi alle regole della Mostra del Cinema di Venezia, che si concluderà questa sera con la premiazione, anche il Toronto Film Festival si adegua all'obbligo di protezione per tutti, come comunica The Hollywood Reporter che ha condiviso una dichiarazione ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 settembre 2020)aver inizialmente annunciato di non prevedere l'obbligo di mascherina, il2020 fa marcia indietro e rende obbligatoria la protezione contro il COVID-19. Un passo indietro per ilche,aver annunciato di non obbligare gli ospiti all'uso della mascherina, ora la rende obbligatoria durante le proiezioni cinematografiche al chiuso, a causa della nuova ondata di casi da COVID-19 in Ontario. Conformandosi alle regole della Mostra del Cinema di Venezia, che si concluderà questa sera con la premiazione, anche ilsi adegua all'obbligo di protezione per tutti, come comunica The Hollywood Reporter che ha condiviso una dichiarazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Toronto Film Halle Berry presenta al Toronto International Film Festival il suo primo film da regista: «Ho lottato con i pugni per dirigere Bruised» Il Messaggero A History of Violence film stasera in tv 11 settembre: cast, trama, curiosità, streaming

Ecco la trama del film in onda oggi. Tom Stall (Viggo Mortensen) è un perfetto marito e padre di famiglia. Vive nella cittadina di Millbrook dove gestisce una tavola calda e cresce insieme alla moglie ...

Tove, la recensione | TIFF 20

La vita e gli amori di Tove Jansson, la creatrice dei popolari Moomin, vengono raccontati nel film biografico diretto dalla regista Zaida Bergroth, presentato al Toronto Film Festival, proponendo il r ...

