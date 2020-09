Torino, tutto su Meité: il centrocampista ha già conquistato Giampaolo (Di sabato 12 settembre 2020) Torino, tutto su Meité: il centrocampista ha già conquistato Giampaolo. Ora servono gol e maturità per i granata Il Torino affida tutto a Meité. Il centrocampista del Torino – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – ha già colpito mister Giampaolo, che vuole affidargli le chiavi della mediana. TORNARE AL GOL – Il tecnico – si legge sulla rosea – è al lavoro per dargli una precisa identità tattica. È c’è un digiuno biennale da interrompere. Il centrocampista vuole tornare, insieme al Toro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020)su Meité: ilha già. Ora servono gol e maturità per i granata Ilaffidaa Meité. Ildel– come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – ha già colpito mister, che vuole affidargli le chiavi della mediana. TORNARE AL GOL – Il tecnico – si legge sulla rosea – è al lavoro per dargli una precisa identità tattica. È c’è un digiuno biennale da interrompere. Ilvuole tornare, insieme al Toro. Leggi su Calcionews24.com

Piero42395724 : RT @Signorasinasce: #Torino, #immigrato nudo per #strada crea il #panico : ferma le #auto e getta a terra i #cassonetti dei rifiuti. Prima… - terryk953 : RT @Signorasinasce: #Torino, #immigrato nudo per #strada crea il #panico : ferma le #auto e getta a terra i #cassonetti dei rifiuti. Prima… - AMonserrato : RT @Signorasinasce: #Torino, #immigrato nudo per #strada crea il #panico : ferma le #auto e getta a terra i #cassonetti dei rifiuti. Prima… - Daniela19633 : RT @Signorasinasce: #Torino, #immigrato nudo per #strada crea il #panico : ferma le #auto e getta a terra i #cassonetti dei rifiuti. Prima… - sitael10 : RT @Signorasinasce: #Torino, #immigrato nudo per #strada crea il #panico : ferma le #auto e getta a terra i #cassonetti dei rifiuti. Prima… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino tutto Un positivo al Coronavirus nello staff del Torino: salta tutto il programma del mini-ritiro a Biella La Stampa Juve, manca ancora la punta: la situazione da Suarez a Dzeko

A una settimana dall'inizio del campionato in casa Juve manca ancora il numero 9. Dopo l'addio a Higuain, alla Continassa la casella vuota lasciata dal Pipita non è stata ancora riempita e le difficol ...

Cosa fare nel fine settimana nell’Astigiano e dintorni…

E’ venerdì e se nel fine settimana si ha voglia di uscire le proposte nell’Astigiano non mancano, nei limiti delle misure di sicurezza previste di questi tempi. Oggi ad Asti inizia la Douja D’Or ai te ...

A una settimana dall'inizio del campionato in casa Juve manca ancora il numero 9. Dopo l'addio a Higuain, alla Continassa la casella vuota lasciata dal Pipita non è stata ancora riempita e le difficol ...E’ venerdì e se nel fine settimana si ha voglia di uscire le proposte nell’Astigiano non mancano, nei limiti delle misure di sicurezza previste di questi tempi. Oggi ad Asti inizia la Douja D’Or ai te ...