Torino, ragazzino di 11 anni fugge di casa per non sentire i genitori che litigano (Di sabato 12 settembre 2020) Ha percorso diversi chilometri a piedi ma poi si è perso e ha chiesto aiuto ad un vigilante che lo ha riportato da madre e padre Leggi su repubblica (Di sabato 12 settembre 2020) Ha percorso diversi chilometri a piedi ma poi si è perso e ha chiesto aiuto ad un vigilante che lo ha riportato da madre e padre

cronaca_news : Torino, ragazzino di 11 anni fugge di casa per non sentire i genitori che litigano - rep_torino : Torino, ragazzino di 11 anni fugge di casa per non sentire i genitori che litigano [di SARAH MARTINENGHI] [aggiorna… - carminebi : I vestiti di Antonio? Ma il ragazzino sarà cresciuto nel frattempo,mica gli andranno più quelli lasciati a Torino? #upas - boettoisabella1 : RT @ilgiornale: Orrore sulla metro a Torino: ragazzino aggredito con la roncola dallo spacciatore, aveva contratto un debito di droga non p… - Adelmo72442493 : RT @ilgiornale: Orrore sulla metro a Torino: ragazzino aggredito con la roncola dallo spacciatore, aveva contratto un debito di droga non p… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino ragazzino Torino, ragazzino di 11 anni fugge di casa per non sentire i genitori che litigano La Repubblica Libri, arte e calcio. Il mondo tranquillo di Aldo Serena: "I giocatori oggi si sentono fighi, ma è tutto finto"

Aldo Serena ha 60 anni. Da dieci è tornato a vivere nella campagna sopra a Montebelluna in provincia di Treviso, dov'è nato. Un'esistenza tranquilla, interrotta dalle trasferte per gli impegni come te ...

Pestato dal branco alla fermata del bus. Denunciati 7 minorenni a Settimo Torinese

SETTIMO TORINESE. Sette minorenni tra i 14 e 17 anni ed un maggiorenne, tutti di Settimo Torinese, sono stati denunciati dai carabinieri perché ritenuti responsabili di lesioni aggravate in concorso.

Aldo Serena ha 60 anni. Da dieci è tornato a vivere nella campagna sopra a Montebelluna in provincia di Treviso, dov'è nato. Un'esistenza tranquilla, interrotta dalle trasferte per gli impegni come te ...SETTIMO TORINESE. Sette minorenni tra i 14 e 17 anni ed un maggiorenne, tutti di Settimo Torinese, sono stati denunciati dai carabinieri perché ritenuti responsabili di lesioni aggravate in concorso.