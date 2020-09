Torino, calciatore della Primavera positivo al Coronavirus (Di sabato 12 settembre 2020) Torino - Ancora un caso di positività al Coronavirus in casa Torino , che stavolta riguarda la Primavera . Nell'ambito dei controlli preventivi, infatti, è stato riscontrato un contagio da Covid-19 in ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 12 settembre 2020)- Ancora un caso di positività alin casa, che stavolta riguarda la. Nell'ambito dei controlli preventivi, infatti, è stato riscontrato un contagio da Covid-19 in ...

sportli26181512 : #Torino, calciatore della Primavera positivo al Coronavirus: Asintomatico, è già stato posto in isolamento. Salta l… - TuttoIlToro : ?? COMUNICATO: Il Torino F.C. rende nota la positività al COVID-19 di un calciatore della Primavera. Lo stesso, asin… - occhiodimercato : Capitolo #Torreira: dopo gli acquisti di #BorjaValero e #Bonaventura la #Fiorentina potrebbe lasciare la presa lasc… - Passion1897 : Sami #Khedira pare intenzionato a restare a Torino, dal momento che in questo momento non ci sarebbero altre squadr… -

