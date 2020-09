The Duchess: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix (Di sabato 12 settembre 2020) Ieri, 11 settembre 2020, il catalogo di Netflix si è arricchito del titolo di una nuova serie tv: stiamo parlando di The Duchess. La prima stagione dello show si compone solamente di 6 episodi, dalla breve durata di circa 30 minuti ciascuno. Katherine Ryan, protagonista della serie, ha voluto esprimere il proprio entusiasmo a proposito del progetto dichiarandosi contentissima di interpretare il ruolo assegnatole; di seguito il commento ufficiale:Segui Termometro Politico su Google News “Credo che The Duchess sia super fedele alla mia personalità, al mio personaggio sul palco, perché è una madre dirompente, una brutta persona ma una buona madre. È alla moda e ama essere mamma, la maternità non la rattrista — sono io, sì. Il resto ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 12 settembre 2020) Ieri, 11 settembre 2020, il catalogo disi è arricchito del titolo di una nuovatv: stiamo parlando di The. La prima stagione dello show si compone solamente di 6 episodi, dalla breve durata di circa 30 minuti ciascuno. Katherine Ryan, protagonista della, ha voluto esprimere il proprio entusiasmo a proposito del progetto dichiarandosi contentissima di interpretare il ruolo assegnatole; di seguito il commento ufficiale:Segui Termometro Politico su Google News “Credo che Thesia super fedele alla mia personalità, al mio personaggio sul palco, perché è una madre dirompente, una brutta persona ma una buona madre. È alla moda e ama essere mamma, la maternità non la rattrista — sono io, sì. Il resto ...

Dan_skorpio87 : Sto guardando la prima puntata di The Duchess e lo sto già amando! - lapiantagrane : In home Netflix mi propone The Duchess, la annuso un attimo, senza googlare cast location ecc e mi dico «Sento che… - aneednelav : passando il venerdì sera a guardare the duchess perchè la mia adorazione per katherine ryan arriva fino a questo punto sì - geecaulfield : Marquei como visto The Duchess - 1x1 - Episode 1 - FedeObliqua : Ho iniziato The Duchess su Netflix e già lo adoro -