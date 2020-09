«The Boys 2», tra nuovi episodi, fumetti deluxe e app è «The Boys» al cubo (Di sabato 12 settembre 2020) I ragazzi sono tornati e sono ancora più sporchi, più cattivi, più fuori di testa. Lo spettacolo della stagione The Boys 2 è partito su Amazon Prime Video con tre episodi col botto in un’escalation di tinte pulp e follia (tra gli ingredienti: motoscafi che trapassano balene, nuove supereoine più psicotiche di Homelander, una dei buoni che salta parzialmente per aria, etc.). La quarta puntata mette in pausa, ma serviva a riprendere fiato e poi… finalmente si fa anche un po’ di sesso!. Lo fanno quasi tutti. Homelander arriva a poco da farlo perfino con se stesso! Ma i fermo-immagine non sono tutti a sfondo erotico: scegliamo come meme Frenchie che tenta di nuovo di baciare Kimiko imbracciando una Grey Goose bevuta a canna, il carpool karaoke di Hughie ed Annie in We didn’t start ... Leggi su gqitalia (Di sabato 12 settembre 2020) I ragazzi sono tornati e sono ancora più sporchi, più cattivi, più fuori di testa. Lo spettacolo della stagione The2 è partito su Amazon Prime Video con trecol botto in un’escalation di tinte pulp e follia (tra gli ingredienti: motoscafi che trapassano balene, nuove supereoine più psicotiche di Homelander, una dei buoni che salta parzialmente per aria, etc.). La quarta puntata mette in pausa, ma serviva a riprendere fiato e poi… finalmente si fa anche un po’ di sesso!. Lo fanno quasi tutti. Homelander arriva a poco da farlo perfino con se stesso! Ma i fermo-immagine non sono tutti a sfondo erotico: scegliamo come meme Frenchie che tenta di nuovo di baciare Kimiko imbracciando una Grey Goose bevuta a canna, il carpool karaoke di Hughie ed Annie in We didn’t start ...

