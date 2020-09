The Batman, scoperta l'identità dell'altra vittima dell'Enigmista? (Di sabato 12 settembre 2020) Il trailer di The Batman ci ha mostrato l'operato dell'Enigmista, e due vittime scelte dal villain per provocare il suo rivale: ecco chi potrebbe essere, secondo una teoria. Uno degli elementi più interessanti del trailer di The Batman condiviso al DC FanDome è stato senz'altro il mistero attorno all'operato dell'Enigmista, che sappiamo essere il villain principale del film. Già solo nel filmato, infatti, sono due le vittime dell'antagonista designato, ma di chi si tratta? La prima che vediamo, come riporta anche Comicbook, è stata confermata essere il sindaco di Gotham, ma che possiamo dire della seconda, l'uomo che irrompe in chiesa con ... Leggi su movieplayer (Di sabato 12 settembre 2020) Il trailer di Theci ha mostrato l'operato, e due vittime scelte dal villain per provocare il suo rivale: ecco chi potrebbe essere, secondo una teoria. Uno degli elementi più interessanti del trailer di Thecondiviso al DC FanDome è stato senz'altro il mistero attorno all'operato, che sappiamo essere il villain principale del film. Già solo nel filmato, infatti, sono due le vittime'antagonista designato, ma di chi si tratta? La prima che vediamo, come riporta anche Comicbook, è stata confermata essere il sindaco di Gotham, ma che possiamo direa seconda, l'uomo che irrompe in chiesa con ...

repubblica : Pattinson positivo: sospese le riprese di 'The Batman' - SkyTG24 : Media: 'Robert Pattinson positivo al Coronavirus'. Le riprese di 'The Batman' sono sospese - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman, scoperta l'identità dell'altra vittima dell'Enigmista? - badtasteit : #TheBoys 2: nei primi episodi c'era un riferimento a Batman v Superman - CollezionismoXt : Prime 1 Studio statua in scala 1/2 dedicata a Batman The Dark Knight versione Normal e Deluxe info scrivere a colle… -

Ultime Notizie dalla rete : The Batman The Batman: la produzione non andrà avanti senza Robert Pattinson Cinefilos.it The Batman, scoperta l'identità dell'altra vittima dell'Enigmista?

Il trailer di The Batman ci ha mostrato l'operato dell'Enigmista, e due vittime scelte dal villain per provocare il suo rivale: ecco chi potrebbe essere, secondo una teoria. Uno degli elementi più int ...

Le Lamborghini più importanti

E forse per via del nome, che in spagnolo vuol dire pipistrello, fu la macchina di Bruce Wayne/Christian Bale nel film ''Batman Begins'' di Chris Nolan. Lo so, anch'io faccio ancora fatica ad ...

Il trailer di The Batman ci ha mostrato l'operato dell'Enigmista, e due vittime scelte dal villain per provocare il suo rivale: ecco chi potrebbe essere, secondo una teoria. Uno degli elementi più int ...E forse per via del nome, che in spagnolo vuol dire pipistrello, fu la macchina di Bruce Wayne/Christian Bale nel film ''Batman Begins'' di Chris Nolan. Lo so, anch'io faccio ancora fatica ad ...