Tennis, Us Open: Zverev rimonta show, sfida finale con Thiem (Di sabato 12 settembre 2020) Sarà uno tra Alexander Zverev e Dominic Thiem il campione dell'Us Open 2020 nonché il 150° vincitore nella storia del Grande Slam, il primo nome nuovo dal successo di Marin Cilic a Flushing Meadows ... Leggi su gazzetta (Di sabato 12 settembre 2020) Sarà uno tra Alexandere Dominicil campione dell'Us2020 nonché il 150° vincitore nella storia del Grande Slam, il primo nome nuovo dal successo di Marin Cilic a Flushing Meadows ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ? Us Open, squalificato Novak Djokovic Ha colpito con una pallata un giudice di linea ? #SkySport… - Gazzetta_it : Clamoroso agli #Us Open! #Djokovic squalificato. Ha colpito una giudice di linea - Eurosport_IT : Novak Djokovic, il grande favorito per la vittoria finale, lascia gli US Open per squalifica ? Qual è la vostra op… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Us Open, fra Thiem e Zverev una finale tutta europea - Gazzetta_it : #tennis #Zverev rimonta show, la sfida finale è con #Thiem #UsOpen -