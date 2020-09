Tennis, Angelo Binaghi confermato presidente della FIT (Di sabato 12 settembre 2020) Angelo Binaghi resterà il presidente della Federazione Italiana Tennis, come confermato dall’assemblea riunitasi quest’oggi presso lo stadio Olimpico di Roma. Il dirigente sardo, dunque, inizierà il suo sesto mandato consecutivo grazie al 78,71 % dei voti, che sono stati espressi poche ore fa. Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020)resterà ilFederazione Italiana, comedall’assemblea riunitasi quest’oggi presso lo stadio Olimpico di Roma. Il dirigente sardo, dunque, inizierà il suo sesto mandato consecutivo grazie al 78,71 % dei voti, che sono stati espressi poche ore fa.

Angelo Binaghi è stato confermato presidente della Federazione italiana tennis dall'Assemblea riunita allo stadio Olimpico di Roma. Il dirigente sardo, candidato unico, ha ricevuto il 78,71 per cento ...

