Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | Nadja resta incinta di Dirk!

Leggi su tvsoap

(Di sabato 12 settembre 2020) Per una coppia non esiste collante più forte dei figli… eHoller (Anna Lena Class) lo sa bene! Dopo aver tentato di tutto per separare Tim Saalfeld (Florian Frowein) da Franzi Krummbiegl (Léa Wegmann), la perfida dark lady ha trovato una soluzione tanto geniale quanto diabolica: fingersi! Nelle prossime puntatedid’amore, però, ciò che era inizialmente solo finzione diventerà realtà…Leggi anche: MI AMOR SOAP: i nomi dei primi ospiti (anteprima Tv Soap)Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia!d’amore,puntateamante di Dirk, ma sposa Tim Dirk e, ...