Taylor Mega foto in versione dolce campagnola: «Con quel faccino puoi permetterti tutto quello che vuoi» (Di sabato 12 settembre 2020) Bella e sensuale come poche, stiamo parlando di Taylor Mega. L’influencer nel suo ultimo scatto di Instagram mostra un lato di sé che non vediamo spesso. La giovane Taylor prima che diventasse Mega. Un bellissimo scatto tra le campagne del Friuli, la sua terra natale. Un po’ più bambolina, senza perdere il suo classico magnetismo. L’influencer si è fatta conoscere frequentando personaggi noti del mondo dello spettacolo, ma la sua popolarità è esplosa quando partecipò all’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Una personalità che non passa inosservata. Taylor sa come accentrare l’attenzione su di lei in ogni situazione. Leggi anche –> Ludovica Pagani come una tigre in costume sul letto: «La tua ... Leggi su urbanpost (Di sabato 12 settembre 2020) Bella e sensuale come poche, stiamo parlando di. L’influencer nel suo ultimo scatto di Instagram mostra un lato di sé che non vediamo spesso. La giovaneprima che diventasse. Un bellissimo scatto tra le campagne del Friuli, la sua terra natale. Un po’ più bambolina, senza perdere il suo classico magnetismo. L’influencer si è fatta conoscere frequentando personaggi noti del mondo dello spettacolo, ma la sua popolarità è esplosa quando partecipò all’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip. Una personalità che non passa inosservata.sa come accentrare l’attenzione su di lei in ogni situazione. Leggi anche –> Ludovica Pagani come una tigre in costume sul letto: «La tua ...

GossipItalia3 : Taylor Mega foto in versione dolce campagnola: «Con quel faccino puoi permetterti tutto quello che vuoi»… - _girlalmighty_x : RT @_bleeding_eyes_: A #Venezia77 più gente come Alessandra Mastronardi e meno pseudo influencer come Beatrice Valli, Taylor Mega e Giulia… - infoitcultura : Pomeriggio 5, scontro tra Taylor Mega e Floriana Secondi: “Ricca coatta, sai perché sei… - infoitcultura : Rissa tra Taylor Mega e l'ex gieffina Floriana Secondi: 'Sei una coatta aggressiva' - vale_ferry0 : RT @ASlash16: Un po' LudoValli Un po' Taylor Mega Un po' Giacomo Urtis Un po' filtri di Instagram Un po' quarta superiore #UOMINIEDONNE ht… -