Supercoppa | il Treviso Basket fa suo il ritorno del derby contro la Reyer Venezia

(Di sabato 12 settembre 2020) De Longhi, ora si fa sul serio: al via la EurosportItaliana 25 agosto 2020Italiana, amaro esordio per il: illo vince la30 agosto 2020: ...

CatelliRossella : Basket, Supercoppa: Venezia e Trieste ko, Treviso e Trento sperano ancora - TuttoBasket : Nuovo Articolo: Supercoppa Italiana 2020, Treviso e Trento battono Venezia e Trieste - nuova_venezia : Basket Supercoppa, la Reyer si fa rimontare da Treviso: al Palaverde finisce 73-70 - sportface2016 : VIDEO - #Basket #SupercoppaA1 Le immagini salienti della vittoria di #Treviso su #Venezia - TrevisoCityWR : Basket Supercoppa, la De' Longhi rimonta la Reyer e vince il derby: finisce 73-70 -

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa Treviso

Treviso, ad esempio, era stata protagonista per cinque volte ... Il duello con la Lube è diventato una piacevole abitudine in Supercoppa, basti pensare che le due formazioni si sono trovate di fronte ...TREVISO - La De Longhi si aggiudica il derby veneto di Supercoppa del Gruppo C, battendo 73-70 la Reyer. Per i trevigiani 17 punti di Russell. Ai lagunari, invece, non sono bastati i 19 di Watt e i 15 ...