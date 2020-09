Sulla mia pelle | trama | cast e anticipazioni del film su Stefano Cucchi

Leggi su termometropolitico

(Di sabato 12 settembre 2020) La drammatica storia diha segnato l’opinione pubblica, aperto una ferita nel cuore degli italiani emiaracconta gli ultimi sette giorni di vita del ragazzo. La pellicola del 2018, in onda stasera 12 settembre 2020 dalle 21.00 su Rai 3, è stata diretta da Alessio Cremonini, regista e sceneggiatore italiano che ha deciso di esprimere in quest’opera il dolore e la sofferenza provata dal giovane uomo nelle ore precedenti alla morte.Segui Termometro Politico su Google News Il commovente lungometraggio, proiettato in apertura della sezione Orizzonti alla 75a mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è stato distribuito da Lucky Red e Netflix e si è avvalso delle musiche dei Mokadelic, gruppo noto per aver curato la colonna sonora della ...