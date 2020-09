Sulla Mia Pelle, stasera in prima TV il film che racconta il caso Cucchi (Di sabato 12 settembre 2020) A 24 mesi di distanza dal lancio su Netflix, il film Sulla Mia Pelle andrà in onda su Rai 3 sabato 12 settembre 2020, alle ore 21:00. Nel lungometraggio – diretto da Alessio Cremonini – sono stati ricostruiti gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi, un uomo finito in un groviglio di brutalità e deceduto a Roma il 22 ottobre 2009. Cremonini, alla sua seconda esperienza come regista (dopo Border), cerca di far conoscere al pubblico una vicenda di cronaca estremamente dolorosa. Il giovane era sottoposto a custodia cautelare dopo essere stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Alcuni giorni dopo il suo arresto, Stefano Cucchi è stato trovato morto nel reparto detenuti dell’ospedale Pertini. Le foto dell’autopsia, in cui il volto del ... Leggi su optimagazine (Di sabato 12 settembre 2020) A 24 mesi di distanza dal lancio su Netflix, ilMiaandrà in onda su Rai 3 sabato 12 settembre 2020, alle ore 21:00. Nel lungometraggio – diretto da Alessio Cremonini – sono stati ricostruiti gli ultimi sette giorni di vita di Stefano, un uomo finito in un groviglio di brutalità e deceduto a Roma il 22 ottobre 2009. Cremonini, alla sua seconda esperienza come regista (dopo Border), cerca di far conoscere al pubblico una vicenda di cronaca estremamente dolorosa. Il giovane era sottoposto a custodia cautelare dopo essere stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Alcuni giorni dopo il suo arresto, Stefanoè stato trovato morto nel reparto detenuti dell’ospedale Pertini. Le foto dell’autopsia, in cui il volto del ...

