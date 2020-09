Sulla mia pelle | Ilaria Cucchi | ecco cosa ne pensa del film

Leggi su movieplayer

(Di sabato 12 settembre 2020), da sempre in prima fila per combattere in nome del fratello e della verità, ha parlato spesso e molto candidamente a proposito dimia, sorella di Stefano, da sempre in prima fila per combattere in nome del fratello e della verità, ha dichiarato a proposito dimia: "L'uscita di questoè per noi un momento molto importante, non è unsolo per Stefano, ma ha un valore enorme." "È raccontare la sua storia sì, ma è tramite la sua storia dare una speranza a tutti gli altri Stefano. È unestremamente vero, è basato sugli atti, non c'è niente di inventato. È la ...