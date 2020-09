Suarez Juventus, Cherubini conferma: “C’è speranza. Stiamo lavorando” (Di sabato 12 settembre 2020) Suarez Juventus – Sempre caldo il nome di Luis Suarez alla Juventus. Dopo la partenza di Gonzalo Higuain, per il quale è ormai stata definita la rescissione consensuale, Fabio Paratici si è fiondato con forza sul Pistolero del Barcellona, che ormai è ai ferri corti con i blaugrana. Al momento l’affare è bloccato: l’uruguayano dovrà sostenere un esame di italiano per suggellare l’ottenimento del passaporto italiano. Esame che dovrebbe avvenire intorno al 17 settembre, dunque la Juve non avrebbe il suo numero 9 per la prima di campionato. Suarez Juventus, Cherubini conferma la trattativa Ieri i colleghi di Calciomercato.it sono riusciti ad intervistare a Milano ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 12 settembre 2020)– Sempre caldo il nome di Luisalla. Dopo la partenza di Gonzalo Higuain, per il quale è ormai stata definita la rescissione consensuale, Fabio Paratici si è fiondato con forza sul Pistolero del Barcellona, che ormai è ai ferri corti con i blaugrana. Al momento l’affare è bloccato: l’uruguayano dovrà sostenere un esame di italiano per suggellare l’ottenimento del passaporto italiano. Esame che dovrebbe avvenire intorno al 17 settembre, dunque la Juve non avrebbe il suo numero 9 per la prima di campionato.la trattativa Ieri i colleghi di Calciomercato.it sono riusciti ad intervistare a Milano ...

Gazzetta_it : #Suarez studia, la #Juve spera: il test passaporto giovedì a #Perugia? - marcoconterio : ?? Punto su #Suarez e #Juventus - Non è cambiato niente: l'#Atleti cerca un 9 ma Suarez vuole la Juventus - Accord… - GoalItalia : Intesa Suarez-Juve sulla base di un triennale da 10 milioni a stagione: si lavora sull'indennizzo da versare al Bar… - repubblica : Mercato, Florenzi è del Psg. Juventus, Dzeko in pole se salta Suarez [di JACOPO MANFREDI] [aggiornamento delle 22:3… - repubblica : Mercato, Florenzi è del Psg. Juventus, Dzeko in pole se salta Suarez -