Suarez e Vidal non sono stati convocati per l'amichevole contro il Nastic (Di sabato 12 settembre 2020) L'allenatore del Barcellona, Ronald Koeman, non ha convocato Suarez e Vidal per l'amichevole contro il Nastic Luis Suarez e Arturo Vidal non sono stati convocati da Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, per l'amichevole contro il Nastic de Tarragona. Il match è in programma questa sera alle ore 19. La mancata convocazione dei due giocatori fa pensare che la loro cessione è sempre più probabile. L'attaccante rimane molto vicino alla Juventus mentre il centrocampista è pronto a trasferirsi all'Inter dove ritroverebbe Antonio Conte. 👥 CONVOCATORIA⚽ #BarçaNastic💪 La primera convocatoria de @RonaldKoeman

