Stupro Circeo | si indaga sul racconto della ragazza | i due romani indagati sentiti nelle prossime ore

"Sicuramente sentire parlare di questo ennesimo atto di violenza sulle donne, commesso in un posto bellissimo qual è il Circeo, non può non richiamare i tragici episodi che hanno visto poi protagonist ...12 settembre 2020 Non ce l'ha fatta a tenersi tutto dentro. La ragazza di 19 anni è andata con la madre alla polizia e ha raccontato lo stupro avvenuto la sera di Ferragosto al Circeo. Lei era in vac ...