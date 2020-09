Stupro al Circeo | in Procura i due indagati La criminologa | “Evitate paragoni coi fatti del ’75”

(Di sabato 12 settembre 2020) Proseguono le indagini delladi Latina per fare luce sulla denuncia di violenza sessuale presentata da una ragazza di Roma, di unoal. La violenza sarebbe stata compiuta a San Feliceda altri due ragazzi romani nella notte di Ferragosto.al: sulla spiaggia a Ferragosto Gli inquirenti stanno vagliando il racconto della giovane, una diciannovenne che stava trascorrendo le vacanze sul litorale pontino. Agli agenti del commissariato San Basilio di Roma che hanno raccolto la denuncia, la ragazza ha raccontato di avere subito la violenza durante la notte trascorsa in una zona della spiaggia libera di San Felice: si trovava a un falò con altri amici,quando ha incontrato un coetaneo di Roma che aveva frequentato in quei ...

"Sicuramente sentire parlare di questo ennesimo atto di violenza sulle donne, commesso in un posto bellissimo qual è il Circeo, non può non richiamare i tragici episodi che hanno visto poi protagonist ...12 settembre 2020 Non ce l'ha fatta a tenersi tutto dentro. La ragazza di 19 anni è andata con la madre alla polizia e ha raccontato lo stupro avvenuto la sera di Ferragosto al Circeo. Lei era in vac ...