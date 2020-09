Stefano De Martino rompe il silenzio sui suoi presunti flirt | “Non sono un monaco”

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 12 settembre 2020)Dee iestivi Da quando in Italia era ancora in vigore la quarantena, il gossip impazza per la fine della storia d’amore traDee Belen Rodriguez. I due avevano fatto impazzire i fan quando nella primavera del 2019 avevano annunciato il loro ritorno di fiamma. La loro separazione ha scatenato una serie di pettegolezzi sa sulla soubrette argentina che sul ballerino napoletano. E soprattutto sul conto di quest’ultimo senedette di tutti coloro. Infatti ogni settimana gli è stato attribuito uncon donne bellissime. Ma cosa c’è di veritiero in tutto questo? A svelare la verità ci ha pensato lo stesso conduttore di Made in Sud che nelle ...