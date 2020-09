Sposati per 48 anni, muoiono di coronavirus. Si sono tenuti mano nella mano fino all’ultimo istante (Di sabato 12 settembre 2020) Un marito e una moglie Sposati da 48 anni sono morti di coronavirus a quattro minuti di distanza l’uno dall’altra. Johnny Lee Peoples, 67 anni, e Cathy Darlene Peoples, 65 anni, sono morti tenendosi per mano nei loro letti d’ospedale. I due erano ricoverati in un plesso ospedaliero della Carolina del Nord. Johnny e Cathy … L'articolo Sposati per 48 anni, muoiono di coronavirus. Si sono tenuti mano nella mano fino all’ultimo istante NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 12 settembre 2020) Un marito e una moglieda 48morti dia quattro minuti di distanza l’uno dall’altra. Johnny Lee Peoples, 67, e Cathy Darlene Peoples, 65morti tenendosi pernei loro letti d’ospedale. I due erano ricoverati in un plesso ospedaliero della Carolina del Nord. Johnny e Cathy … L'articoloper 48di. Siall’ultimoNewNotizie.it.

