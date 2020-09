Sportitalia - Milik apre alla Roma! Si può chiudere in una settimana senza Under, i dettagli (Di sabato 12 settembre 2020) Cosa ne sarà del futuro di Arek Milik? Ultime di mercato sul sito di Alfredo Pedullà: "Arek Milik ha continuato a pensare alla Juve fino a ieri sera, in modo serio e concreto. Leggi su tuttonapoli (Di sabato 12 settembre 2020) Cosa ne sarà del futuro di Arek? Ultime di mercato sul sito di Alfredo Pedullà: "Arekha continuato a pensareJuve fino a ieri sera, in modo serio e concreto.

tvdellosport : A #Sportitaliamercato: ?? #Inter, nuovo tentativo #Barça per #Lautaro ?? #Juve, il ballo del 9 ?? #Napoli, attesa per… - DilectisG : RT @tuttonapoli: Sportitalia - Milik apre alla Roma! Si può chiudere in una settimana senza Under, i dettagli - tuttonapoli : Sportitalia - Milik apre alla Roma! Si può chiudere in una settimana senza Under, i dettagli - sscalcionapoli1 : Sportitalia - Milik, la Juve gli ha comunicato che non ci sono margini: ora può aprire alla Roma #calciomercato - news24_napoli : SPORTITALIA – La Juventus libera Milik, ora può aprire al trasferimento… -