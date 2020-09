Sondaggi politici | Lega sempre avanti PD sotto il 20% | la Meloni sorpassa il M5S

Leggi su newnotizie

(Di sabato 12 settembre 2020) Il dibattito è incentrato quasi interamente sul referendum, ma nel frattempo inazionali riescono a dare un quadro piuttosto preciso della situazione politica. In particolare, sembra che le forze che sostengono il governo “Conte bis” non siano molto in salute. Secondo l’ultima rilevazione di Tecnè, il Partito Democratico sarebbela soglia del 20%, … L'articolo NewNotizie.it.