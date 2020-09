Solo speculazioni su Paolo Del Debbio malato: il conduttore è solo dimagrito (Di sabato 12 settembre 2020) Stanno circolando meme e post Facebook in queste ore in cui si parla in modo poco carino di Paolo Del Debbio malato. Il conduttore di Diritto e Rovescio, infatti, nei giorni scorsi è riapparso sul grande schermo dopo un periodo di stop per la sua trasmissione dovuto a cause di forza maggiore. Il suo aspetto è mutato in modo evidente, al punto da risultare visibilmente dimagrito e con un taglio di capelli assai diverso rispetto a quello al quale ci siamo abituati a vederlo in tanti anni. Tuttavia, queste considerazioni hanno dato lo spunto necessario ai soliti creatori di fake news. Gli stessi, magari, che hanno alimentato una catena senza senso e sempre su Facebook nei giorni scorsi. Ebbene, se da un lato non ci sono dubbi sul fatto che il giornalista e conduttore ... Leggi su optimagazine (Di sabato 12 settembre 2020) Stanno circolando meme e post Facebook in queste ore in cui si parla in modo poco carino diDel. Ildi Diritto e Rovescio, infatti, nei giorni scorsi è riapparso sul grande schermo dopo un periodo di stop per la sua trasmissione dovuto a cause di forza maggiore. Il suo aspetto è mutato in modo evidente, al punto da risultare visibilmentee con un taglio di capelli assai diverso rispetto a quello al quale ci siamo abituati a vederlo in tanti anni. Tuttavia, queste considerazioni hanno dato lo spunto necessario ai soliti creatori di fake news. Gli stessi, magari, che hanno alimentato una catena senza senso e sempre su Facebook nei giorni scorsi. Ebbene, se da un lato non ci sono dubbi sul fatto che il giornalista e...

gae_tra : @cannedcat Penso siano solo speculazioni, mi gioco le palle che lunedì il titolo risalga al volo - fyrewinter : Stanca di ste speculazioni che escono ogni tanto dal nulla e la gente non solo non impara mai dopo anni ma ha sempr… - casetta1976 : @JosephDifranc20 Il tuo ragionamento è logico, rimango solo perplesso per le tempistiche....dubito possa essere tes… - Giorgheil : @nigritha_ 2-Come anche dire chiaramente che sono solo amici,ex colleghi,bla bla.. quindi ci sarà altro..?? Secondo… - Cerrezio_FC : @dariophoto69 Comunque è venuto fuori che uni degli aggressori era un fan dei 5S e metteva like a post di Conte e a… -

Ultime Notizie dalla rete : Solo speculazioni "Focolaio, solo speculazioni" il Resto del Carlino "Focolaio, solo speculazioni"

[Segue dalla prima]... per gestire al meglio una così complessa struttura siano oggetto di attacchi unicamente legati a scopi propagandistici politici e che addirittura venga sfruttato lo stato di tim ...

Xbox Series V svelata da un leak? No, è solo un fake

In queste ore si sono diffuse su Reddit e Twitter alcune speculazioni riguardo Xbox Series V, terza console Microsoft di nuova generazione che andrà ad affiancare Xbox Series S e Series X. Ma quanto c ...

[Segue dalla prima]... per gestire al meglio una così complessa struttura siano oggetto di attacchi unicamente legati a scopi propagandistici politici e che addirittura venga sfruttato lo stato di tim ...In queste ore si sono diffuse su Reddit e Twitter alcune speculazioni riguardo Xbox Series V, terza console Microsoft di nuova generazione che andrà ad affiancare Xbox Series S e Series X. Ma quanto c ...