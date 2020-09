Sniper Ghost Warrior Contracts 2 arriverà anche in edizione fisica (Di sabato 12 settembre 2020) Koch Media e CI-Games hanno siglato un accordo per la distribuzione dell’edizione fisica di Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Tramite comunicato stampa, Koch Media ha fatto sapere che è stato siglato un accordo di collaborazione per la distribuzione dell’edizione retail di Sniper Ghost Warrior Contracts 2 con CI-Games. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 è il secondo capitolo della serie, la cui uscita è prevista a fine 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco arriverà nei negozi in Germania, Austria, Svizzera, Regno Unito, Irlanda, Italia, Spagna, Portogallo e Benelux. ... Leggi su tuttotek (Di sabato 12 settembre 2020) Koch Media e CI-Games hanno siglato un accordo per la distribuzione dell’di2 Tramite comunicato stampa, Koch Media ha fatto sapere che è stato siglato un accordo di collaborazione per la distribuzione dell’retail di2 con CI-Games.2 è il secondo capitolo della serie, la cui uscita è prevista a fine 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco arriverà nei negozi in Germania, Austria, Svizzera, Regno Unito, Irlanda, Italia, Spagna, Portogallo e Benelux. ...

