Senza cintura e mascherina | polemica per Taverna e Cencelleri che ballano in auto

È polemica sui social per il video postato dalla vicepresidente di Palazzo Madama Paola Taverna, dove si vede la senatrice M5S, di ritorno da un comizio a Macerata, scatenarsi mentre la radio trasmette "Don't stop me now". Seduto sul sedile posteriore, Giancarlo Cancelleri, anche lui che balla. Un dettaglio: il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti non indossa la cintura di sicurezza, obbligatoria per chiunque viaggi in auto, stando al codice della strada (Taverna invece, sul sedile anteriore, la indossa regolarmente).I follower su Facebook non perdonano e punzecchiano l'ex consigliere regionale siciliano: "Mascherine e cinture anche dietro. Quelli che fanno le leggi dovrebbero essere i primi a rispettarle", scrive un utente.

