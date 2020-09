Segna da oltre metà campo: il VIDEO del gol che sta facendo il giro del web (Di sabato 12 settembre 2020) Accade di rado. “Segnare da centrocampo” è un espressione che si usa ogni tanto per descrivere la rete di un calciatore da posizione distante dalla porta. Spesso, però, non è mai effettivamente “da centrocampo”. Magari è dai 30 metri, poco dopo la trequarti. Quando però è “a centrocampo” davvero, allora non resta che ammirare e rimanere stupiti. Il VIDEO del gol che sta facendo il giro del web è proprio “da centrocampo”. Anzi, è anche oltre. Dietro la metà campo, quindi da posizione impossibile. Il protagonista è Borja Valle, centrocampista spagnolo che ha bagnato così il suo esordio ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) Accade di rado. “re da centro” è un espressione che si usa ogni tanto per descrivere la rete di un calciatore da posizione distante dalla porta. Spesso, però, non è mai effettivamente “da centro”. Magari è dai 30 metri, poco dopo la trequarti. Quando però è “a centro” davvero, allora non resta che ammirare e rimanere stupiti. Ildel gol che staildel web è proprio “da centro”. Anzi, è anche. Dietro la metà, quindi da posizione impossibile. Il protagonista è Borja Valle, centrocampista spagnolo che ha bagnato così il suo esordio ...

