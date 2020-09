Secondo furto nella stessa azienda in 24 ore: fermata coppia di ladri (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoStriano (Na) – Non c’è pace per un’azienda di Striano (Napoli) che, a distanza di 24 ore dall’ultima volta, ha subito un Secondo tentato furto da una coppia di ladri. Già la scorsa notte infatti, i carabinieri della locale stazione si sono recati sul posto per arrestate due malintenzionati. Stanotte il copione si è ripetuto, con la vigilanza privata del posto che ha fermato due uomini sorpresi mentre tentavano di rubare bobine di rima e ottone. A finire in manette per furto, stavolta, sono Biagio Carbone e Mario Casillo, rispettivamente un 35enne di Striano ed un 36enne di Ottaviano, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due uomini sono stati ristretti nelle camere di sicurezza in attesa ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoStriano (Na) – Non c’è pace per un’di Striano (Napoli) che, a distanza di 24 ore dall’ultima volta, ha subito untentatoda unadi. Già la scorsa notte infatti, i carabinieri della locale stazione si sono recati sul posto per arrestate due malintenzionati. Stanotte il copione si è ripetuto, con la vigilanza privata del posto che ha fermato due uomini sorpresi mentre tentavano di rubare bobine di rima e ottone. A finire in manette per, stavolta, sono Biagio Carbone e Mario Casillo, rispettivamente un 35enne di Striano ed un 36enne di Ottaviano, entrambi già noti alle forze dell’ordine. I due uomini sono stati ristretti nelle camere di sicurezza in attesa ...

