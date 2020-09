Scuola: Salvini, ‘studenti disabili non restino soli’ (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set. (Adnkronos) – ‘In Abruzzo ci sono 6.693 alunni con problemi di disabilità: ragazzi e ragazze con relative famiglie che soffrono più delle altre le troppe incertezze. Mancano circa 50mila insegnanti di sostegno specializzati in tutto il Paese, il trasporto pubblico è indebolito da tagli e restrizioni che mettono a rischio la frequenza scolastica, l’eventuale isolamento o quarantena avrà effetti devastanti su studenti e genitori e le linee guida sono lacunose, escludono le famiglie e non garantiscono progetti inclusivi. Rivolgo un appello accorato al ministro Azzolina: nessuno deve restare solo. Gli studenti disabili e le loro famiglie non sono invisibili e non meritano di essere cancellati come il governo ha fatto con il ministero ad hoc voluto dalla Lega”. Lo afferma il segretario ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) Roma, 12 set. (Adnkronos) – ‘In Abruzzo ci sono 6.693 alunni con problemi dità: ragazzi e ragazze con relative famiglie che soffrono più delle altre le troppe incertezze. Mancano circa 50mila insegnanti di sostegno specializzati in tutto il Paese, il trasporto pubblico è indebolito da tagli e restrizioni che mettono a rischio la frequenza scolastica, l’eventuale isolamento o quarantena avrà effetti devastanti su studenti e genitori e le linee guida sono lacunose, escludono le famiglie e non garantiscono progetti inclusivi. Rivolgo un appello accorato al ministro Azzolina: nessuno deve restare solo. Gli studentie le loro famiglie non sono invisibili e non meritano di essere cancellati come il governo ha fatto con il ministero ad hoc voluto dalla Lega”. Lo afferma il segretario ...

LegaSalvini : Oggi presenti in piazza a Nave (Brescia), diamo voce con la tua firma a due battaglie sacrosante: mandare a casa Lu… - LegaSalvini : Oggi presenti in piazza a Livorno, diamo voce con la tua firma a due battaglie sacrosante: mandare a casa Lucia Azz… - LegaSalvini : Oggi presenti in piazza a Riccione (Rimini), diamo voce con la tua firma a due battaglie sacrosante: mandare a casa… - TV7Benevento : Scuola: Salvini, 'studenti disabili non restino soli'... - Rocky29694349 : RT @ADeborahF: Salvini sulla ministra #LuciaAzzolina 'È una calamità naturale per la scuola italiana' Salvini sui commercialisti leghisti a… -