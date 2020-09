Scuola, manca poco all’inizio (quello vero). Stato dell’ansia: forti variazioni nella giornata (Di sabato 12 settembre 2020) E’ l’ultimo weekend prima dell’inizio della Scuola, quella vera. In me s’agitano sentimenti opposti. Cambio idea e Stato d’animo nel giro di una giornata. Un’ora. Una manciata di minuti a dire il vero. Mi alzo al mattino serena e riposata. Più o meno. Stato dell’ansia: sereno o poco nuvoloso. Rifaccio i letti aiutata dagli uccellini e dai topolini, non canto per decenza. Do una scorsa alle notizie sulle prime pagine dei quotidiani. Stato dell’ansia: in avvicinamento. Non ce la faremo mai. Non dureremo quindici giorni, chiuderemo tutto, il contagio, il dilagare, la quarantena. Segue telefonata con la collega saggia: la razionalità riprende terreno. Ottimismo spruzzato con il cannone sparaneve, ma certo che ce ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) E’ l’ultimo weekend prima dell’inizio della, quella vera. In me s’agitano sentimenti opposti. Cambio idea ed’animo nel giro di una. Un’ora. Una manciata di minuti a dire il. Mi alzo al mattino serena e riposata. Più o meno.dell’ansia: sereno onuvoloso. Rifaccio i letti aiutata dagli uccellini e dai topolini, non canto per decenza. Do una scorsa alle notizie sulle prime pagine dei quotidiani.dell’ansia: in avvicinamento. Non ce la faremo mai. Non dureremo quindici giorni, chiuderemo tutto, il contagio, il dilagare, la quarantena. Segue telefonata con la collega saggia: la razionalità riprende terreno. Ottimismo spruzzato con il cannone sparaneve, ma certo che ce ...

Agenzia_Ansa : #Scuola 13mila positivi tra il 50% del personale docente e non docente che ha effettuato il test. Manca tutta la re… - PaoloCaminiti1 : RT @ilgiornale: Figuraccia di Conte: 'Porto mio figlio a scuola', dice in conferenza stampa. Preside lo smonta: 'Qui manca tutto, non garan… - HeideVecchio : RT @ilgiornale: Figuraccia di Conte: 'Porto mio figlio a scuola', dice in conferenza stampa. Preside lo smonta: 'Qui manca tutto, non garan… - mrguasco : RT @ilgiornale: Figuraccia di Conte: 'Porto mio figlio a scuola', dice in conferenza stampa. Preside lo smonta: 'Qui manca tutto, non garan… - gbrera : RT @ilgiornale: Figuraccia di Conte: 'Porto mio figlio a scuola', dice in conferenza stampa. Preside lo smonta: 'Qui manca tutto, non garan… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola manca A scuola sempre, anche se manca l'insegnante di sostegno Varesenews Scuola, Salvini: "In Piemonte 15mila alunni disabili, ma il Governo li dimentica e il Ministro dorme"

“In Piemonte ci sono 15.049 alunni con problemi di disabilità: ragazzi e ragazze con relative famiglie che soffrono più delle altre le troppe incertezze. Mancano circa 50mila insegnanti di sostegno sp ...

Scuole superiori e il ritorno in aula a classi ‘alterne’. Le scelte dei singoli istituti

Si alternano lezioni in presenza alla didattica a distanza. La situazione nelle singole scuole. LECCO – La fatidica data del 14 settembre è ormai alle porte: lunedì, dopo mesi chiusura e dopo le vacan ...

“In Piemonte ci sono 15.049 alunni con problemi di disabilità: ragazzi e ragazze con relative famiglie che soffrono più delle altre le troppe incertezze. Mancano circa 50mila insegnanti di sostegno sp ...Si alternano lezioni in presenza alla didattica a distanza. La situazione nelle singole scuole. LECCO – La fatidica data del 14 settembre è ormai alle porte: lunedì, dopo mesi chiusura e dopo le vacan ...