Scuola, l'allarme di Salvini: 'Nel Lazio 26.394 studenti disabili dimenticati dal governo, ma il ministro Azzolina dorme' (Di sabato 12 settembre 2020) La ripartenza dell'anno scolastico è nel caos anche per quanto riguarda gli studenti disabili . La denuncia viene dal leader della Lega Matteo Salvini, che parla di una situazione critica nel Lazio: '...

Doveva essere il primo giorno di scuola quello di lunedì prossimo, invece saranno pochissimi gli istituti che suoneranno la campanella lunedì 14. Tra gli istituti superiori sarà il Tecnico Commerciale ...

Dal Canada alla Francia passando per Londra e per Wuhan, epicentro della pandemia di coronavirus. Gli studenti di molti Paesi sono tornati a scuola tra mascherine e distanze di sicurezza da rispettare ...

