Scuola, Azzolina: “Se alunni e insegnanti hanno paura possono tenere la mascherina anche da seduti” (Di sabato 12 settembre 2020) “Nessuno vieta al ragazzo, se vuole tenere la mascherina in classe, di tenerla. Noi siamo l’unico paese al mondo a consegnare le mascherine ai ragazzi. Noi abbiamo detto una cosa diversa: se c’è il metro di distanza, da seduti, il ragazzo può abbassarla, ma se vuole tenerla anche in classe può farlo“. E’ quanto dichiarato dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina nel corso della diretta ‘Il tempo delle donne‘ su Corriere.it. “Se c’è distanziamento, un metro di distanza la mascherina può essere abbassata, ma se il ragazzo o ragazza ha paura può tenerla anche se c’è metro di distanza – ha aggiunto Azzolina – e ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) “Nessuno vieta al ragazzo, se vuolelain classe, di tenerla. Noi siamo l’unico paese al mondo a consegnare le mascherine ai ragazzi. Noi abbiamo detto una cosa diversa: se c’è il metro di distanza, da seduti, il ragazzo può abbassarla, ma se vuole tenerlain classe può farlo“. E’ quanto dichiarato dal ministro dell’Istruzione Lucianel corso della diretta ‘Il tempo delle donne‘ su Corriere.it. “Se c’è distanziamento, un metro di distanza lapuò essere abbassata, ma se il ragazzo o ragazza hapuò tenerlase c’è metro di distanza – ha aggiunto– e ...

