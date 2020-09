Scuola | agli insegnanti fragili lavori fuori dalle aule | «Segretari o archivisti»

(Di domenica 13 settembre 2020) Via dalla cattedra, i docentia rischio Covid si spostano nelle segreterie scolastiche o in biblioteca. Possono anche cambiare. Al loro posto, in classe, arriverà invece il...

"Non possiamo immaginare la scuola come era nell'anno predente: siamo ai tempi del coronavirus". Così il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina a Corriere Tv. "Lo so che stiamo chiedendo alle famigli ...C’è il padre fragile che teme di essere contagiato dal figlio e la madre lavoratrice che ha paura di ritrovarselo a casa solo per un raffreddore. Chi non si fida che gli altri genitori tengano i bimbi ...