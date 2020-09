Scuola, a Viterbo Riapertura Posticipata (Di sabato 12 settembre 2020) Il Comune di Viterbo rilascia un comunicato in merito alla Riapertura Posticipata delle scuole. Questo quanto espresso dal comunicato: “Le scuole riapriranno giovedì 24 settembre. Ho firmato poco fa l’ordinanza (n. 83 dell’11/9/2020) per il differimento della ripresa dell’attività didattica in presenza presso gli istituti scolastici pubblici del Comune di Viterbo al 24 settembre 2020, fatta salva l’autonomia scolastica per quanto riguarda eventuali diverse modalità di svolgimento delle lezioni“. Nel comunicato si aggiunge che le scuole paritarie potranno scegliere liberamente la data della loro apertura. Il motivo dell’ordinanza, invece, è legato ad una serie di criticità, tra cui la mancanza di strumenti per l’igiene a ... Leggi su youreduaction (Di sabato 12 settembre 2020) Il Comune dirilascia un comunicato in merito alladelle scuole. Questo quanto espresso dal comunicato: “Le scuole riapriranno giovedì 24 settembre. Ho firmato poco fa l’ordinanza (n. 83 dell’11/9/2020) per il differimento della ripresa dell’attività didattica in presenza presso gli istituti scolastici pubblici del Comune dial 24 settembre 2020, fatta salva l’autonomia scolastica per quanto riguarda eventuali diverse modalità di svolgimento delle lezioni“. Nel comunicato si aggiunge che le scuole paritarie potranno scegliere liberamente la data della loro apertura. Il motivo dell’ordinanza, invece, è legato ad una serie di criticità, tra cui la mancanza di strumenti per l’igiene a ...

95Madalin : @SkyTG24 Mi fai ridere a Viterbo non possono andare a scuola il 90% dei ragazzi. Hai fatto chiudere oltre il 35-40%… - PendolariRMNord : RT @lalipomu: @InfoAtac @PendolariRMNord Più che reclamare ogni volta io non so davvero più cosa fare. Oggi ho controllato gli orari dell… - lalipomu : @InfoAtac @PendolariRMNord Più che reclamare ogni volta io non so davvero più cosa fare. Oggi ho controllato gli… - LUCRIGONI : Caos scuola. A Viterbo le scuole non riaprono, intanto. - tusciaweb : “Scuola, si riapra solo quando si potrà offrire sicurezza” Viterbo - 'L’apertura della scuola è un argomento molto… -