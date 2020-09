“Scimmie e negri si può ancora dire?”: Sarkozy sotto accusa per la frase razzista (Di sabato 12 settembre 2020) L’ex presidente francese in tv attacca il politicamente corretto. La sinistra insorge: parole gravissime Leggi su lastampa (Di sabato 12 settembre 2020) L’ex presidente francese in tv attacca il politicamente corretto. La sinistra insorge: parole gravissime

LaStampa : Pioggia di critiche: «Questo è razzismo, puro e profondo». - FiorellaMannoia : A volte ( purtroppo) ritornano. Lo scivolone di Sarkozy in tv: associa la parola 'scimmie' a 'negri' - La Repubblica - demian_yexil : RT @kidstu: A #Vianello probabilmente toglieranno i diritti d'autore per 'I Watussi', il popolo di negri che ha inventato tanti balli. http… - kidstu : A #Vianello probabilmente toglieranno i diritti d'autore per 'I Watussi', il popolo di negri che ha inventato tanti… - cesarebrogi1 : RT @FiorellaMannoia: A volte ( purtroppo) ritornano. Lo scivolone di Sarkozy in tv: associa la parola 'scimmie' a 'negri' - La Repubblica h… -