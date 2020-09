(Di sabato 12 settembre 2020) commenta 'Non c'; l'obbligo di presentarsi all'imbarco per lacon una certificazione di negativitìà , c'; però l'obbligo di sottoporsi amolecolare o antigenico entro 48 ore dallo ...

Corriere : Covid, la Sardegna rialza le barriere: da lunedì sbarca solo chi dimostra di essere negativo - SkyTG24 : Coronavirus, nuova ordinanza in Sardegna: test per chi arriva, mascherine obbligatorie h24 - MediasetTgcom24 : Sardegna, nuova ordinanza: 'Se privi di certificato di negatività il tampone è obbligatorio' #coronavirus… - Nuvolina22 : RT @MediasetTgcom24: Sardegna, nuova ordinanza: 'Se privi di certificato di negatività il tampone è obbligatorio' #coronavirus https://t.c… - stepadpv : RT @MediasetTgcom24: Sardegna, nuova ordinanza: 'Se privi di certificato di negatività il tampone è obbligatorio' #coronavirus https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Sardegna nuova

La Nuova Sardegna

I nuovi casi sono lo 1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 9.473 (72,7% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 623.46 ...In Toscana sono 12.885 i casi di positività al Coronavirus, 147 in più rispetto a ieri (56 identificati in corso di tracciamento e 91 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1,2% in più rispet ...